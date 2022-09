Le groupe de joueurs ayant décidé de poursuivre la saison en équipe première plutôt que de redescendre dans la catégorie réserve, un nouveau commandant de bord devait leur être trouvé ! C’est chose faite depuis quelques jours, avec la nomination d’Olivier Halim. À 28 ans, le Liégeois débarque pour sa première expérience en Brabant wallon. "Après quelques saisons avec les jeunes et les dames, je me sentais prêt à relever le défi d’une équipe première chez les hommes. J’ai dû stopper la pratique du football à cause de plusieurs blessures et le coaching est devenu une véritable passion. Je me donne à 3000% et je suis très motivé à démarrer ce projet." Le jeune homme à tout à découvrir à Incourt: un club, un noyau et la série. "Je savais que le club cherchait quelqu’un et je me suis proposé. Je plonge un peu dans l’inconnu mais cela ne me fait pas peur. J’ai bien évidemment analysé les récents résultats et si ceux-ci ne sont guère reluisants, je suis convaincu qu’il y a moyen de faire quelque chose de bien ici et de faire évoluer les joueurs."

Ambitieux et déterminé, Olivier Halim est impatient de faire ses premiers pas. "J’ai toujours rêvé de coacher le plus haut possible et il faut bien commencer quelque part. L’idée de devoir tout reconstruire me plaît beaucoup, c’est une source de motivation. J’ai l’énergie suffisante et j’espère que les résultats arriveront rapidement. L’objectif est évidemment de décoller le plus vite possible de la dernière place."

Pour sa première sur le banc incourtois, le mentor aura droit à son premier match samedi soir avec la réception d’une équipe de Bierges qui navigue dans les mêmes eaux que son nouveau club. En pleine confiance après leur premier succès contre Saint-Josse B, les Bleu et Blanc voudront enchaîner et priver le nouveau coach incourtois d’une première victoire. "On y va pour les trois points mais sans pour autant tomber dans la facilité. On sort d’un bon match et d’une bonne victoire donc l’objectif est évidemment d’enchaîner", commente Sébastien Goossens.