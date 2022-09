Le tour des clubs en P3D: Huppaye-Incourt se joue ce jeudi soir

Mont-Saint-Guibert

Ribant revient, De Lange est absent. "On doit se remettre en question pour savoir ce qu’on veut faire dans ce championnat, indique Gaël Vanderbrugge (T1). Ottignies est une équipe pas si facile à manier, on devra être plus solide."

Huppaye

Le match de ce soir (sans Mouteau, Ruth, De Henau, Legrand et Pagnoul) contre Incourt est important "car il nous faut le déclic attendu, aspire Marc Warnant (T1). Je ne connais pas l’adversaire mais on ne peut pas se permettre de perdre des points."

Incourt

Des suspendus (M. Pierquin, T. Hoedenaeken), "des absents un jeudi et l’inconnue liée à cette équipe d’Huppaye qui a quand même changé mais qui n’a pris que trois buts à Walhain font qu’il est difficile de se projeter", note Vincent Charlet (T1).

Mont-Saint-André

Le premier succès "fait du bien au moral même si c’est la suite logique car on méritait mieux contre Jodoigne, souligne Stéphane Decock (T1). Avec le même état d’esprit, on peut donner une bonne opposition à Walhain." Scherrens est suspendu.

Mélin

Carlier se marie ce week-end. "La grosse prise de conscience avant Ronvau est à confirmer dans la longévité et on devra encore respecter les consignes à la lettre à Chastre où l’on avait été battu l’année passée", rappelle Benoit Lamine (T1).

Wavre-Limal B

Après le match d’hier à Ottignies, l’équipe enchaîne sans Schildermans. "C’est un rythme de Ligue des Champions et ce sera rebelotte la semaine prochaine, indique Mohamed Riani (T1). Grez est jeune et bien en place, il faudra du caractère."

Grez-Doiceau B

Il faut être moins naïf défensivement. "Limal est une belle équipe et fait de bons résultats, note Nicolas Gilles (T1). Si on a plus de réussite et qu’on évite les petites erreurs, on peut prendre le dessus." Dael, De Reymaeker et Mozzon sont out.

Walhain

Misson rentre, Ducornait reprend. "On ne bute pas assez et on se fait chaque fois des sueurs froides, regrette Mathieu Michielsens (T1). Mont-Saint-André alterne le chaud et le froid mais il faut se méfier car c’est le match piège par excellence."

Ottignies B

Ce sera le troisième match en sept jours, dimanche. Hussein, Wauters, Leclere, Macieira et Galan vont tous rentrer "mais ils reviennent sans entraînement et on va essayer de bien se défendre à Mont-St-Guibert", détaille José Mendès (T1).