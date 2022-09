Le tour des clubs du BW, Walhain B veut gagner

Walhain B –La Hulpe B

Les Walhinois offrent l’hospitalité à une équipe de La Hulpe B en pleine bourre qui vient d’intégrer le Top 5. Déforcés, les gars d’Andy Collée ont une revanche à prendre. "Les joueurs doivent prendre conscience de ce qu’ils savent et ne savent pas faire. C’est un derby à gagner et on se doit de prendre des points", lâche le T1.

De son côté, La Hulpe B espère surfer sur la belle vague actuelle et capitaliser un maximum lors de prochaines rencontres sur papier plus faciles. "Les prestations sont bonnes pour l’instant, positive le T1 Arnaud Lambert. Walhain B ne sera pas un oiseau pour le chat malgré son classement actuel. Je me méfie de ce déplacement sur un terrain difficile."

Rixensart B –Auderghem B

Faciles vainqueurs d’Huppaye B samedi dernier, les Rixensartois accueillent ce week-end une équipe d’Auderghem B qui vient de battre le favori du Crossing Schaerbeek B. "Une rencontre spéciale pour moi car j’ai beaucoup d’attaches du côté d’Auderghem. Je connais bien cette jeune équipe qui possède pas mal de très bons joueurs. Il faudra être solide, sérieux et surtout très efficace car nous n’aurons pas énormément d’occasions. Auderghem B a des ambitions dans ce championnat et c’est le genre de match qu’on a envie de jouer", pointe le T1 Lorenzo Richiusa.

Stéphanois B –Huppaye B

Derby animé en perspective entre deux équipes qui ont perdu des plumes le week-end dernier. Sur papier, les Stéphanois partent avec les faveurs des pronostics. "Il faut rebondir après la défaite à La Hulpe B, explique le T1 Christophe Dubois. J’attends de mes joueurs qu’ils prestent avec application et surtout qu’ils ne fassent pas preuve de suffisance."

En face, on sait qu’il serait de bon ton de bien entamer la rencontre. "Contre Rixensart B, nous avons failli en début de match et c’est un gros point à travailler. Stéphanois B fait partie du groupe de tête et ce sera compliqué", explique le mentor Benoît Plomteux.