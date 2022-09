Le tour des clubs du BW de P3B, Waterloo Lion's reçoit Clabecq

Ittre

Après la défaite à Ophain, "on doit se reprendre comme on l’avait fait après Clabecq, indique Gaëtan Sempoux (T1). Avec Ixelles, on va enchaîner des équipes bruxelloises qui sont souvent des inconnues car elles peuvent être renforcées par des joueurs évoluant plus haut."

Waterloo Lion’s

En pleine confiance pour recevoir le leader. "Notre style de jeu ne leur convient pas car on est une équipe accrocheuse et on a prouvé la saison dernière qu’on ne baisse jamais les bras contre les gros, souligne Alain Nzanza (T1). On va tout donner car on n’a rien à perdre."

Clabecq

15/15 avant d’aller chez les Lion’s. "Les échos sur eux ne sont pas mal et ils font de bons résultats, donc on devra être concentré jusqu’à la 95', avance Samuel Bruno (T1). Tout se passe bien jusqu’ici, avec un mois de septembre costaud mais deux semaines à venir très dures."

Nivelles B

La liste des blessés s’allonge pour aller chez le dernier. "Le Racing White est le match piège par excellence, prévient Cédric Musette (T1). C’est une équipe bruxelloise donc ça jouera au foot et ce serait dommage de passer à côté après le bon point pris contre Waterloo."

Waterloo B

Malgré les deux premiers points perdus, "ce 10/12 n’est pas trop mal avec nouvelle équipe, soutient Patrick Tilman (T1). J’espère une réaction positive dans le contenu et la mentalité pour viser un résultat plus positif face à une équipe de Villers que je ne connais pas."

Villers B

Pas mal d’absents (Borremans, Courtens, Vanderroost, Vromman) pour le seul retour de Piessens à Waterloo. "Pour se rendre compte de l’ampleur de la tâche, nous allons jouer contre la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat", avance Frédéric Vandekerkhoven (T1).