L’affiche en P3D: Orp-Noduwez reçoit Perwez B, ou l’histoire d’un duel qui opposera un père à son fils

En guise de préparation, Perwez B dispute un match amical ce jeudi soir contre les U19 interprovinciaux de Meux "afin de donner du temps de jeu à tout le monde."

Gaëtan Gramme aura aussi préparé la rencontre de ce dimanche en donnant du temps de jeu à l’ensemble de son effectif lors de la joute amicale de mardi face à Geer (P4 Liège). "On espère que Calvin Docquier pourra reprendre l’entraînement ce jeudi, sinon ce sera le même quinze que contre Chastre, précise l’entraîneur d’Orp-Noduwez. On reste sur une prestation très positive, le week-end dernier, mais ce sera une autre paire de manches ici en déplacement, en sachant qu’on a un 0/6 après nos deux premiers déplacements. Perwez ayant le même nombre de points, je m’attends à un match compliqué."

Père et fils opposés

Ce sera aussi un match particulier à plus d’un titre pour le coach orpois.

"Mon fils Allan et mon ami Jimmy Toury évoluent à Perwez. Ils s’entraînent tous les deux avec la P1 mais jouent avec la P3. Je suis persuadé que ces deux loustics seront très motivés et j’essayerai également de motiver les miens au maximum. Les deux équipes alternant le bon et le moins bon, ce sera du 50-50 et ça se jouera certainement sur des détails."