La N1 messieurs de Nivelles combine jeunesse et expérience

L’équipe nivelloise est rajeunie. François Baveye a quitté pour Tournai, Arnaut Crabbé est arrivé de Chaumont pour occuper une place de central. Nivelles pourra toujours compter à ce poste sur l’expérience de Vincent Lheureux et Alexandre Hougardy. "Arnaut Crabbé cherche encore ses marques en attaque et au block. C’est normal, il monte de nationale 3. Il travaille bien à l’entraînement. Je pense qu’à l’avenir, nous pourrons compter sur lui", souligne encore l’entraîneur.

Au niveau des attaquants-réceptionneurs, Jasper Molenberghs et Arnae Darras devront faire le boulot avec Dries Steenhouwer jusqu’au moment où Sébastien Pascolo, blessé en fin de saison dernière, pourra venir les épauler. "Il ne peut pas encore sauter. Il ne sera pleinement compétitif qu’en fin d’année, même début janvier", pense Tim Van de Wielle.

L’opposite Ugo Oger a un rôle important dans l’équipe. Le jeune Laurent Jacquerye a déjà démontré qu’il pouvait lui aussi apporter un plus. "Il montre en effet de bonnes choses mais commet encore trop de fautes. Il prend de l’expérience."

Les Aclots espèrent terminer en milieu de classement, à la sixième ou septième place. "En début de saison, je demande toujours aux joueurs ce qu’ils pensent que l’on peut prendre comme points face à tous nos adversaires. De cette consultation collective, il ressort que nous devrions terminer à la sixième ou septième place", souligne Tim Van de Wielle.

C’est aussi l’ambition des dirigeants. "Vu les changements, se situer à mi-classement serait une bonne chose. Tout dépendra de notre début de saison. Nous pouvons battre tout le monde mais a contrario perdre contre tout le monde. Anvers, Amigos Zoersel et Hemiksem devraient constituer le trio de tête. Nous avons plus de jeunesse mais moins d’expérience. On verra comment les jeunes vont prester", indique le président, Francis Offermans.