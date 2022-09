P2: Le SC Jodoigne, un promu surprenant leader

À le voir jouer, son opération est bien de l’histoire ancienne. "Je suis comme neuf et je n’ai plus la moindre douleur ni appréhension."

À 24 ans, celui qui travaille comme installateur pour une grande surface est de retour aux affaires. S’il a vécu depuis la tribune le titre et la montée de son équipe en P2, il est maintenant pleinement concerné par les bons débuts du SC dans sa nouvelle division. "On ne s’attendait pas vraiment à se retrouver en tête du classement après cinq journées de championnat. L’idée en montant était de découvrir le niveau de la P2 et de jouer dans la première partie du tableau et voilà que l’on se retrouve premiers sans le vouloir."

Le constat est d’autant plus surprenant "que c’est assez laborieux pour le moment et on peut s’inquiéter du jeu proposé. Ce sont nos individualités et les phases arrêtées qui font la différence. Le fond de jeu n’y est pas et il faut y remédier car de grosses équipes vont bientôt se présenter. C’était déjà le cas de Chastre et d’autres arrivent."

Effectivement car après un déplacement à Rebecq B ce dimanche, le SC Jodoigne affrontera ensuite Saintes, Waterloo, Ophain, Rixensart, Auderghem, Braine B et Villers. Dans deux mois, on y verra nettement plus clair. "En tant que promu, la crainte est toujours de redescendre directement. Nos treize points sont bons et ne sont plus à prendre mais on doit maintenant conserver cette efficacité et continuer à prendre des points. Certaines nations ont déjà gagné de grands championnats sans bien jouer mais si on pouvait proposer un meilleur jeu, ce serait mieux."

Dans une P2 que les Tigres continuent à découvrir. "Elle est très relevée. En P3, on trouvait toujours des faiblesses chez nos adversaires. Ce n’est pas le cas en P2 où l’on joue plus vite et plus juste mais on ne fait pas tache en P2 et on a notre place dans la série."

Après un peu plus d’un an d’existence, le SC Jodoigne prouve en tout cas sa raison d’être. "J’ai joué à la RAS Jodoigne depuis que je suis tout petit et jusqu’en P3, précise encore Byron Calloens. Quand le club a décidé de se séparer des joueurs les plus âgés de sa P3, l’occasion était belle d’adhérer au projet du SC Jodoigne. Je n’ai pas hésité et on forme toujours un terrible groupe d’amis, sur le terrain comme en dehors. Et la montée en P2 n’a rien changé."