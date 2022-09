P1: au RFC Perwez, la parole est à la défense

Une alchimie collective sublimée par des défenseurs de talent, qui sont les chevaliers du royaume perwézien?

Romain Pletinckx

(23 ans, g aucher, 450 minutes jouées)

Passé par Walhain et Tervuren, le jeune gardien inspire confiance à ses défenseurs grâce à son jeu au pied, sa taille et sa vivacité.

Olivier Verdeyen

(36 ans , gaucher, 439 minutes jouées)

L’ancien capitaine du Crossing Schaerbeek apporte son coaching, son expérience, son sens de l’anticipation et son charisme.

Timothy Salvi

(30 ans , droitier, 450 minutes jouées)

Le solide défenseur italien passé par Dender et Melsbroek possède un remarquable jeu de tête, une sacrée expérience et une grosse présence dans les duels.

Ernest Sanwo

(25 ans , droitier, 247 minutes jouées)

Robuste, le défenseur central a pas mal bourlingué et a notamment évolué au Cameroun et en Estonie. Il possède un gabarit impressionnant, un jeu de tête phénoménal et est toujours à l’écoute.

Romain Gérard

(27 ans, d roitier, 375 minutes jouées)

Polyvalent et très efficace, il est rapide et très fort sur l’homme. C’est la force tranquille de la défense perwézienne.

Thomas Leblois

(24 ans , droitier, 180 minutes jouées)

L’ancien défenseur du RJ Wavre et de Jodoigne est un vrai piston. Endurant et rapide, il se donne toujours à 100% et possède une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne.

Nicolas Vanderhaegen

(35 ans, g aucher, 337 minutes jouées)

Passé notamment par le RWDM, Ternat, Grimbergen, Ganshoren et Diest, il a déjà distillé un assist depuis le début de la saison. Technique et plutôt rapide, il est doté d’une belle qualité de passe et de centre.