Saintes

Il ne devrait pas y avoir d’absents pour la réception de Lasne-Ohain "face à qui la victoire est impérative, prévient Dorian Nizot. On doit récupérer les points perdus à Villers mais quand on ne marque pas, cela se complique vite. On a épuisé nos jokers."

Lasne-Ohain B

De Coene est blessé et suspendu et il ne jouera pas à Saintes, "où il est toujours compliqué de jouer, prévient Gilles Stephany. On est dans une génération synthétique et c’est toujours plus difficile quand on doit jouer sur des terrains à l’ancienne. De plus, Saintes a transféré beaucoup et si la mayonnaise doit encore prendre, c’est une belle équipe que nous allons rencontrer."

Nivelles

Di Vita et Pépé sont blessés et ne joueront pas contre La Hulpe mais Glaude et Wets sont de retour. "La situation devient problématique et il est temps de prendre des points, annonce Patrick Longfils. Mais pour se faire, il faudra éviter les erreurs individuelles et il y aura du changement. La Hulpe est un gros client mais il nous faut des points."

Braine B

Derwa est suspendu et Da Costa blessés. Ils ne joueront pas à Ophain "où l’on doit récupérer les points perdus contre Waterloo, espère Axel Smeets. On est battus 4-5 en jouant une heure à dix mais on méritait mieux."

Ophain

Dohogne est suspendu et Colla blessés pour la réception de Braine B, "un vrai derby, annonce Romuald Lecocq. Ils marquent et encaissent beaucoup. C’est une équipe jeune et on ne sait pas qui va descendre de la D3 et à quoi s’attendre mais on doit confirmer notre dernière victoire à Auderghem."

La Hulpe

Le groupe devrait être au complet pour aller à Nivelles. "Ce n’est pas un cadeau. Ils ont 0/15, ils annoncent du changement et cela sent le piège", prévient Stéphane Vandorpe.

Auderghem

Suspendus, Maiga et Termini ne seront pas du voyage à Rixensart, "une équipe dont on doit faire abstraction des résultats car ils ont des ambitions et se déplacer là-bas est toujours difficile", prévient Jean-Claude Delmoitié.

ES Braine

Teixeira est suspendu pour le déplacement à Stéphanois. "Ils ont bien débuté le championnat et je m’attends à un match compliqué mais on doit tout faire pour ramener quelque chose de là-bas", prévient Michaël Ghion.

Stéphanois

Hemelhof et Mortier louperont la visite de l’ES Braine, "une équipe citée parmi les candidats au Top 5 mais on a pris de la confiance et l’équipe attrape le rythme de la P2", apprécie Rénald Pansaerts.