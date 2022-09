Le tour des clubs en P1, Lasne-Ohain sera revanchard à Tubize-Braine

Perwez –AFC Evere

Toujours invaincu, le nouveau leader de la P1 reçoit une équipe du FC Evere qui ne compte que deux petits points dans ce championnat. "Ce sont des promus comme nous, champions en P2A la saison dernière donc méfiance. Ce sera un match compliqué car ils ont besoin de points mais chez nous, on doit tout faire pour l’emporter", justifie le T2 Fabian Bamps. Salvi est suspendu, Brassart et Siroux incertains et Diaw s’est cassé le petit orteil en P3.

BX Brussels– Grez-Doiceau

Solides vainqueurs de Berchem la semaine dernière, les Gréziens se sont replacés en ordre utile dans le Top 5 du classement. Ils doivent confirmer ce week-end chez une équipe du BX Brussels qui vient d’enregistrer sa première victoire de la saison. "Le moral est au beau fixe et on a profité de ce week-end de repos pour se ressourcer et soigner les quelques petits bobos", explique le T2 Sébastien Eggerickx. Duhem est suspendu.

NSeth Berchem– Genappe

Les Genappiens ont trop gaspillé offensivement dimanche dernier face à la RUTB. S’ils veulent atteindre leurs objectifs, il faudra faire preuve d’efficacité. "La roue va bien finir par tourner, soupire le T1 Vincent Kohl. J’aurais de quoi être vraiment inquiet si on était mauvais et qu’on ne se créait aucune occasion mais ce n’est pas le cas. À nous de trouver le déclic à Berchem, une équipe jeune qui a besoin de points." Brichart L. et Petit sont absents. Dutrieux, Rosart et Haxhija sont blessés. Jonckheere devrait effectuer son retour.