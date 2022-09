Le RC Villers savoure une première place inespérée

L’effectif est identique à 85% et a été renforcé dans chaque ligne avec les arrivées de Margaux Eloy, Amandine Remy (Chastre), Sarah Evrard (Lasne-Ohain) et Laura Robyn (Nivelles). "On avait déjà une bonne base défensive et au milieu mais il nous manque encore un petit truc en attaque en raison du manque d’expérience et de vitesse qu’on essaye de compenser par la bonne mentalité et la cohésion d’équipe. Car il faut être fort dans la tête pour perdre sur de gros scores et revenir avec un 6/6."

Cela fait onze ans que Julie pratique le foot. "J’ai bêtement commencé à jouer dans la cour avec les garçons et j’ai eu envie de prendre des cours. J’ai d’abord fait un an de mini-foot car mes parents ne voulaient pas plus qu’un entraînement par semaine. Une équipe de filles s’est créée à Villers mais on n’était pas assez pour s’aligner en championnat. Du coup, j’ai rejoint les U14 à Chastre ou l’on jouait avec les garçons. Après deux ans, j’ai enchaîné deux saisons à Genappe puis l’équipe s’est arrêtée et je suis revenue à Villers. Là, je joue avec Wendy Decock au milieu et ça se passe plutôt bien car il y a une bonne communication entre nous."

La résidente de Marbais, qui vient d’entamer des études d’éducation socio-sportive, est confiante pour la suite. "Le coach nous a demandé de viser les quatre ou cinq premières places. On est bien parties mais les matches à venir permettront de nous situer et de voir comment on va gérer le stress face à de grandes équipes car cette situation est nouvelle pour nous."