Hassan Riani retrouve Limal

Van Den Berg est suspendu, Mouton un peu juste et Groux blessé. Du côté de Wavre-Limal, la victoire contre Nivelles, la première de la saison, est tombée au bon moment. "Elle est en tout cas bien utile pour éviter que le doute ne s’installe, lance Cédric Vanton. Je suis en tout cas très satisfait car la manière et la mentalité étaient là et j’ai vu du bon Limal le week-end dernier. Maintenant, on doit enchaîner et même si Nivelles était assez faible, si on joue comme on vient de le faire, je suis confiant."