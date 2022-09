Éric Jacqmain est «monté dans le train aux couleurs de Piétrain»

«Je veux revenir à des choses un peu plus basiques mais en gardant les automatismes»

L’homme de cinquante-deux ans entend apporter son expérience du coaching et d’un parcours de joueur terminé il y a quatre ans mais sans provoquer de révolution au sein d’un groupe soudé. "Ces gars se sont autogérés en faisant beaucoup de mise en place, de descente et de montée de terrain. Moi, je veux en revenir à des choses un peu plus basiques mais en gardant leurs automatismes car les joueurs se connaissent bien. Ces gars se donnent à fond sans tricher et on va essayer de pratiquer un rugby un peu plus vivant avec un ballon qui circule bien. C’est ce qu’on travaille à l’entraînement depuis un mois."

Un travail qui porte déjà ses fruits vu le résultat de la première journée de R1 dans le derby contre le Stade nivellois: 48-7. "On a vu de belles choses et fait la différence rapidement. Aux niveaux comportement et engagement, on a retrouvé la mentalité BW Est que je connaissais déjà. "

«Il y a moyen de viser une place sur le podium»

Qu’en est-il des ambitions du club? "Par rapport à ce que j’ai vu le week-end passé et si on est épargné par le mauvais sort, il y a moyen de viser une place sur le podium après le bon deuxième tour et la série de six succès consécutifs de l’année dernière. Le président aimerait bien gratter plus haut mais la division 3 demande certaines contraintes et on va y aller doucement. Ce serait déjà bien de titiller des équipes comme Hesby ou Mons qui descendent de D3."

Mons qui sera justement le prochain adversaire des Jodoignois ce dimanche.