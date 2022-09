Opprebais, le petit rendez-vous sympa des triathlètes

Cette compétition au format de la distance olympique était donc le championnat de Belgique LF3 mais aussi la finale de la supercoupe francophone. Toutefois, l’épreuve se veut ouverte à toutes et tous et surtout, accessible avec cette âme d’organisation conviviale et familiale. C’est pour cela, et pour des raisons d’espace de la zone technique, que la participation est limitée à 275 triathlètes.

De nombreux triathlètes occasionnels sont de la partie, car Opprebais et sa carrière séduisent.

On y a retrouvé Olivier Noulard qui pratique le triathlon depuis 2017 de manière occasionnelle. "J’aime bien les petites épreuves conviviales. Je suis principalement joggeur, mais j’avais constaté que la plupart des vainqueurs des courses auxquelles je participais étaient… triathlètes. Je me suis dit que cela devait donc procurer des avantages de faire du triathlon, même si je ne suis pas un bon nageur. Cinq ans plus tard, je ne gagne toujours pas de jogging, mais je me plais à faire du triathlon. C’était d’ailleurs ma quatrième participation à celui d’Opprebais."

La nouveauté de 2022, le parcours vélo, a fait souffrir l’Ottintois. "C’est surtout le vent qui était assez fort car au final, il n’a pas plu. L’aller vers le turning point était pénible, j’ai eu assez mal aux jambes au premier tour avant que cela n’aille mieux. Par bonheur, l’organisation peut compter sur des super bénévoles qui mettent de la voix pour nous booster. C’est réellement une plus-value et quelque chose d’agréable que l’on retrouve dans des petites organisations comme celle-ci."

Au-delà de la performance, Olivier Noulard a donc vécu un triathlon d’Opprebais correct "même si c’est probablement celui où les conditions étaient les moins bonnes. Sans le vent, la météo aurait par contre été parfaite. Bien sûr, l’eau de la carrière était frisquette mais je n’ai pas eu trop de mal à rentrer dans l’eau, la différence avec la température extérieure étant minime."