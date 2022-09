Le premier but d’une longue série pour Ismaël El Omari (RUTB)?

Mais aussi beau qu’il soit, ce but est avant tout une délivrance pour le club. Après trois défaites et seulement un but marqué, les Blanc et Or ne trouvaient pas le chemin des filets. "On se créait des occasions sans pour autant être efficaces. Ce week-end, après 5 minutes on ouvre le score. Le match pouvait finir à 3-0 mais le plus important était peut-être de ne pas encaisser. On sait qu’on aura des occasions, mais je trouve qu’on encaissait assez facilement avant ce match. Donc ça va faire du bien de retrouver cette sérénité derrière."

Pas trop de réjouissance pour autant dans le vestiaire. Cette victoire fait du bien, mais il ne faut pas se précipiter. "On ne doit pas se mettre trop de pression. Pour l’instant, il faut oublier le titre et prendre match par match. Les calculs, on les fera à la fin. La saison dernière, j’ai fini meilleur buteur du championnat (28 buts en 28 rencontres NDLR.) et j’ai eu le record du club, mais ce n’est pas pour autant qu’on a fini champions. Si cette année j’en mets que quinze mais qu’on est champions, je signe directement."

Dans tous les cas, le Tubizien compte sur la collaboration avec son entraîneur Mohamed Bouhmidi pour remettre la RUTB sur la carte des clubs à suivre en D2 ACFF. "Depuis qu’il est là, son travail a été plus que parfait. C’est le meilleur coach que j’ai eu. Le fait que j’ai été meilleur buteur, ce n’est pas uniquement avec mes capacités, c’est aussi grâce à la confiance qu’il avait en moi, son discours pour me motiver. Tout le vestiaire est derrière lui."