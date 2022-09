Le Glimois Alexis Bradfer est maintenant le nouveau T2 des U15 Belges

Une trajectoire qui fait évidemment penser aux frères Still, avec tout de même une nuance. Il a joué dans le Brabant wallon, à Limal et Walhain chez les jeunes, puis Mont-Saint-Guibert et Grez en première, sans jamais atteindre le niveau professionnel. Il possède un diplôme universitaire, avec un master en kinésithérapie. Mais il n’a jamais intégré de staff professionnel, contrairement à Edward, Will et Nicolas. "Je me suis posé des questions, avoue le Brabançon de 37 ans. À partir des U15, les coaches sont professionnels à Charleroi. Moi, j’avais entamé cette année ma septième saison: d’abord en U12, puis en alternance U13 et U14, avec des cycles de deux ans. Mais en fait, je n’ai jamais cherché à devenir professionnel. J’ai déjà reçu des offres de D1A qui étaient sur papier plus intéressantes, mais j’aimais ce que je faisais à Charleroi. En fait, je pense que si j’ai été choisi par la fédération, c’est que j’ai une expertise à apporter."

Car pour obtenir ce job, il a passé plusieurs entretiens. "Un ancien délégué m’a parlé de cette offre d’emploi qui avait été publiée et je me suis dit : pourquoi pas ? Je remplissais pas mal de cases, donc j’ai envoyé mon C.V."

Avec succès. Il intègre ainsi un staff composé, notamment, d’Arno Van den Abbeel (T1) et Filip De Wilde (gardiens). "J’aurai un travail de détection, le samedi après-midi, et puis il y aura l’analyse des rapports pendant la semaine. Et il y a les rassemblements. Mon premier, ce sera en octobre." Avec une double confrontation face à l’Angleterre qui approche.

Ce nouveau rythme sera nettement plus facile à concilier avec son emploi actuel. Car après un an à travailler comme kiné, Alexis Bradfer est devenu employé pour des sociétés privées. "Je les accompagne dans les blocs opératoires. Je suis spécialisé dans la chirurgie arthroscopique (ligaments croisés,…) et les prothèses d’épaule. J’assiste en fait les chirurgiens pendant les interventions. Quand j’étais à Charleroi, j’avais 4 entraînements par semaine, plus le match. Je me retrouvais parfois au Luxembourg en journée, avant d’aller donner ma séance. C’était la folie. Là, j’aurai davantage de travail à réaliser chez moi, en dehors des rassemblements. C’est l’avantage de cette nouvelle fonction."

Un changement positif. Mais le père de deux petites filles ne s’enflamme pas. "J’ai pris la nouvelle avec sérénité. La semaine passée, je suis allé sur place. Je me suis retrouvé à table avec Filip De Wilde et j’ai croisé Roberto Martinez. Je me suis présenté, mais je n’étais pas là avec de grands yeux de supporter. C’est un bel environnement, j’y suis en toute humilité. Une heure plus tard, j’étais sur le terrain et je devais être au niveau."

Il ne voit pas cette nouvelle étape comme un pas en avant ou les prémisses d’une grande carrière dans le coaching. "Je ne suis pas ambitieux dans le sens où je voudrais aller le plus haut possible. Je veux progresser et apprendre de nouvelles choses. Peut-être que des opportunités se présenteront, mais je ne me focalise jamais sur cet aspect. Et ça m’a plutôt bien réussi, jusqu’à présent. Puis j’aime l’équilibre que j’ai à présent, entre le football, le travail et ma famille. ça me convient très bien."