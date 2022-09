Les visitées sont bien entrées dans la rencontre. "Nous avons su mettre beaucoup de pression sur la réception adverse. Marjorie Germain a sorti un tout gros premier set. Nous étions supérieurs dans la première manche", soulignait Niels Kingma, le coach visité.

Les adversaires ont changé d’opposite. "Nous n’avions plus la même implication. La nouvelle opposite adverse trouvait plus facilement des angles d’attaque. Nous avons modifié plusieurs choses, mais sans succès. Au troisième set, on arrivait plus à embêter leur réception alors que de notre côté, nous manquons de cohésion dans cet exercice."

Mené un set à deux, Niels Kingma change de passeuse. "Héloïse Winand est montée à la passe. Elle a apporté de la stabilité. Lucille Lambert a joué au quatre pour la première fois cette saison. Elle a bien stabilisé la réception. Nous avons aussi servi sur la libéro adverse, cela a fragilisé leur réception et le rendement de l’opposite en a été réduit", poursuit Niels Kingma.

Ce dernier a pris un risque au cinquième set. "J’ai modifié ma rotation en plaçant Hanna Henn face à l’opposite visiteuse. Lucille Lambert était côté passeuse. Cela a payé, nous avons eu neuf positions favorables, ce qui nous a permis finalement de nous imposer 19-17 au tie-break. Le fait qu’Héloïse Winand et Alexianne Belemans aient joué avec l’équipe les deux derniers mois de la saison dernière, a aussi permis que nous puissions compter sur elles. Elles ne découvraient pas le niveau."