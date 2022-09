Un succès indiscutable de Rebecq

Arbitre : M. Meys.

Cartes jaunes : Depotbecker, Delsanne, Da Silva Camargo, Bailly.

Les buts : 16e Scohy (1-0), 29e Bova (1-1), 40e Michez (2-1), 56e et 68e Lufimbu (2-3), 84e Da Silva-Camargo sur pen. (2-4).

R.U.S.BINCHE : Vanbelle ; Brichant, Michez (56e George), Despontin, Diarra (71e Mba) ; Losacco, Franquin, Louage, Arslan (60eSeggour) ; Sampaoli, Scohy (81e Di Chiello).

REBECQ : Vandermeulen ; Da Silva-Camargo, Delsanne, Demolie (46e Devel) ; Bova, Debole, Depotbecker, Kouame, Bailly ; Cordaro ; Lufimbu (Lorenz).

Les choses n’avaient pas débuté au mieux pour des Brabançons faisant preuve de beaucoup trop de fébrilité défensive et c’est de manière assez logique que Binche ouvrait le score.

Peu à peu toutefois, Rebecq reprenait pied et Bova, profitant d’un mauvais dégagement défensif, égalisait. Lifimbu héritait à son tour d’une belle possibilité mais plaçait au-dessus.

À la 40e, une nouvelle mauvaise appréciation défensive permettait aux Hennuyers de reprendre l’avance.

Après la pause et après que le staff ait réorganisé la stratégie et l’effectif, il n’y en eut plus quasiment que pour des visiteurs qui dynamitaient carrément le flanc gauche de la défense de Binche grâce à un duo Debole-Da Silva-Camargo, très en verve. Sur deux phases quasi similaires, Lufimbu plaçait les Blanc et Rouge au commandement sans que personne ne trouve à y redire. Da Silva-Camargo enfonçant le clou sur penalty. "Nous n’avons en fait jamais douté. Les résultats actuels reflètent assez mal le potentiel exact d’un groupe déterminé. Ce succès le confirme, mais il convient bien sûr de confirmer cela dans les prochaines semaines", observait Dimitri Leurquin, le T2 de Rebecq qui en compagnie de son ‘’patron’’ Luigi Nasca pouvaient être considérés comme les… autres régionaux de l’étape car tous deux purs Hennuyers.