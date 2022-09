C’est bien connu, les matchs au sommet se jouent souvent sur des détails. Le duel entre le leader lasnois et son dauphin perwézien n’a pas dérogé à la règle et alors qu’on se dirigeait vers un score nul et vierge globalement mérité, c’est Larotonda qui a sauté plus haut que la défense locale sur un corner de Vanderhaegen à quelques minutes de la fin pour donner les trois points à une équipe de Perwez qui en profite pour prendre la tête de la P1.

Avant cela, ce sont les Lasnois qui sont le mieux entrés dans la partie avec deux belles possibilités pour le capitaine Arnaud Theys. Plus entreprenants et incisifs, les Bleu et Blanc auraient également pu prendre l’avance via Charpentier mais c’était sans compter sur un Pletinckx très attentif. En face, Perwez n’en mène pas large et parvient difficilement à se montrer dangereux sauf sur cette reprise trop molle de Ndione.

La pause fait du bien aux Rouge et Blanc qui reviennent sur le terrain avec de bien meilleures intentions. Salles est dans tous les bons coups et fait étalage de toute sa classe pour distiller des ballons de but à Gajanovic, Benazzi et Larotonda. Moins offensifs et mis sous pression durant la quasi-totalité de la seconde période, les Lasnois penseront décrocher un bon point jusqu’à cette fameuse 87e minute et cette tête imparable de Mathias Larotonda.

Très déçu par ce goal venu de nulle part, le T1 local Christophe Collaerts estimait le partage plus logique. "On ne mérite absolument pas d’être battu et cela s’est joué sur des détails. Si on marque en première mi-temps, on a droit à un autre scénario mais malheureusement on ne l’a pas fait. Nous avons été trop respectueux et trop timides par la suite même si Perwez n’a pas eu de grosses occasions. C’est une défaite assez cruelle et frustrante."

Dans le camp d’en face, on se félicitait surtout d’avoir enfin inscrit ce but de plus que l’adversaire après deux 0-0 successifs. "Vu la physionomie du match, nous sommes très contents avec cette victoire. La première période a été très compliquée mais nous nous sommes bien repris après la pause avec ce but libérateur. On garde encore le zéro derrière et on savoure encore plus car on prend la première place", jubilait le T2 Fabian Bamps.