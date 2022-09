Nivelles et Rixensart subissent, Saintes frustré et Villers a le sourire

Buts: Ondobo (1-0, 5'), Ballieux (2-0, 10'), Ondobo (3-0, 40'), De Bluts (4-0, 64'), Minsier (5-0, 90').

Une première victoire pour Wavre-Limal. "Pour une fois, on commence bien la rencontre puisqu’on mène 2-0 après 10 minutes. Ça nous a déjà facilité le travail énormément. Mais sinon, on n’a rien laissé à Nivelles. Mes joueurs ont été exemplaires. De manière générale, on a maîtrisé le match de bout en bout et ça fait du bien d’obtenir les premiers trois points de la saison ", indique Cédric Vanton.

À Nivelles, le T1 Patrick Longfils n’a pas encore trouvé l’issue pour sortir de la spirale négative. "On a répété les mêmes erreurs qu’à nos autres rencontres. Ça devient chronique!", lance l’entraîneur Nivellois. "Chaque match que l’on joue, on donne la victoire à l’adversaire avec des cadeaux. Parce que l’équipe adversaire n’était pas forcément au-dessus, mais on ne respecte pas les consignes donc on se fait punir. Dans tous les cas, il y aura du changement dans la titularisation la semaine prochaine."

ES Braine - Rixensart 5-1

Buts: Demeure (1-0 et 2-0 sur pen., 29' et 40'), Brookes (2-1, 50'), Vandevelde (3-1, 52'), Champagne (4-1, 54'), Decooman (5-1, 83').

Une belle prestation collective de la part des hommes de Michaël Ghion. "Notre premier but sur coup franc nous délivre un peu en quelque sorte. Et après notre deuxième but, Rixensart arrive quand même à marquer. Mais après notre quatrième, je pense que le moral de Rixensart a pris un coup. Mais de notre côté, collectivement on a fait un match de qualité du début à la fin. C’est un groupe qui a relevé la tête après une série de deux défaites et on en avait bien besoin."

Une nouvelle défaite pour Rixensart qui inquiète Pierpaolo Giunta (T1). "C’est dans la continuité des autres semaines. En début de match, on avait mis les choses bien en place. On jouait au football et quand le premier but est arrivé, on a eu un petit choc. On a commencé à jouer de nouveaux en deuxième mi-temps. Mais à 3-1, tout s’est effondré. C’était le noir total. Ça m’inquiète beaucoup parce que la qualité de cette équipe, c’est la détermination et le mental. Mais cette année, je ne comprends pas ce qu’il se passe."

La Hulpe - Stéphanois 1-1

Buts: Grisay (1-0, 35'), Blavier (1-1, 82').

Petite frustration pour Stéphane Vandorpe (T1), qui considère qu’il y avait moyen de mieux faire contre le Stéphanois. "Ce n’était vraiment pas bon, deux semaines de suite. Mais malgré le fait qu’on ne joue pas bien, on a eu tellement d’occasions concrètes, où le joueur est seul face au gardien. On aurait pu tuer le match, mais on a énormément raté. Et le but qu’on encaisse à la 85e est assez frustrant. C’est embêtant parce qu’on aurait justement pu faire la bonne affaire."

Pour l’entraîneur Stéphanois Rénald Pansaerts, c’est un bon point de pris contre La Hulpe. "La première mi-temps est relativement partagée, même si La Hulpe presse assez bien. Ça leur a notamment permis d’ouvrir le score. Mais après la pause, les joueurs sont revenus avec une bonne mentalité. On a poussé et Lucas Blavier, qui est le joueur en forme du Stéphanois, nous remet à égalité. C’est un bon point, et ça nous permet surtout de gagner en confiance pour la suite."

Villers – Saintes 3-1

Buts: Van Roy (1-0, 32'), Van Stalle (2-0, 50'), Zagubien (3-0, 68'), Es-Sadiki (3-1, 90').

L’entraineur villersois Frédéric Balan salue son noyau pour la belle réaction de son équipe contre Saintes. "C’est une belle victoire. Il faut surtout féliciter le groupe pour sa réaction suite à la défaite de la semaine passée (3-1 contre Rebecq B NDLR.). Très franchement, on a été supérieur tactiquement aujourd’hui. Et les joueurs ont bien respecté les consignes. Donc match parfait pour mes joueurs."

De la frustration du côté de Saintes et de son entraineur Dorian Nizot. "C’est le remake du match à Auderghem. On est face à une équipe qui joue devant son rectangle et qui nous a attendus. Nous, on rate ce coche à deux reprises pour mettre ce 0-1 tandis qu’eux y arrivent. Et c’est pareil en deuxième mi-temps. On connaissait la tactique de Villers mais nous nous sommes fait avoir."