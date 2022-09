LIMAL/OTTIGNIES: Camille Evrard, Lola Lo Guasto, Marine Renard, Émilie Limbourg, Eléonore Verschaeren, Tessa Lecrit, Charlotte Caro, Cassandra Ausloos, Constance Hinck, Constance Hinck, Simone Dalne.

Les Limaloises, après une bonne entame de match, sont apparues un peu crispées.

Elles sont pourtant menées 8-3 dès les premiers échanges et encore 18-12 avec Lolo Lo Guasto impressionnante en attaque et Cassandra Ausloos qui ramassait beaucoup de ballons derrière. Les adversaires n’étaient pas très loin. Avec leurs excellents services, elles ont fini par mettre la réception limaloise en difficulté. "L’équipe adverse a livré un excellent match. Elle était bien positionnée au block, remontait beaucoup de ballons en défense. De notre côté, la réception n’arrivait plus. Camille Evrar était obligée de jouer vers la position quatre", explique l’entraîneur Jérôme Spenders. Alken a pris le dessus en fin de premier set.

La deuxième manche a été aussi difficile. Les visitées ont encore profité des attaques de Lola Lo Guasto et des services de Charlotte Caro pour faire la différence à 22-17 au deuxième set. La passeuse Camille Evrard d’une deuxième main, inscrivait 24-19 avant de conclure par une attaque (25-22).

Les deux manches suivantes ont encore été compliquées. Les deux équipes ont eu tour à tour l’avance avant de commettre quelques fautes. "Nous avons été menés 21-23 au quatrième set. On revient à 23-23. Une adversaire sert alors avec le pied sur la ligne (24-23). Cela nous a aidés à conclure mais il reste du travail", lance encore Jérôme Spenders.