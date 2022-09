Le Rebond Ottignies continue son sans-faute!

En signant un 2/2 en championnat, le Rebond n’avait pas trop de pression au moment d’accueillir un groupe coaché par un visage familier dans le paysage brabançon, Fabien Muylaert. L’ancien coach aclot et brainois, qui, avant la rencontre tenait à nuancer la mixitude de son noyau R1 et D1 annoncée dans notre édition de samedi, soulignant qu’il s’agissait principalement de joueuses de régionale qui avaient l’occasion de monter en D1. "Comme on le savait, le Spirou a une très belle équipe, avec un bon centre de formation pour alimenter l’équipe. Le match débute en chassé-croisé entre les deux équipes, et ce jusqu’à la mi-temps, soulignait le coach Mulaba. Dans le troisième quart, nous faisons la différence en prenant une dizaine de points d’écart, pour atteindre le +16 au marquoir en notre faveur. Mais les visiteuses sont une équipe hargneuse qui ne lâche rien, et elle refond l’écart pour revenir à trois points. C’est uniquement dans les derniers moments du match que nous réussissons à prendre le dessus pour l’emporter de quatre points 69-65! Ce fut une très belle rencontre, avec un débord d’énergie de la part des deux équipes, très agréables à vivre et à voir. On s’en sort avec une victoire très précieuse, contre une équipe, qui, j’en suis sûr, va jouer les beaux rôles dans ce championnat. Surtout avec cette capacité à mixer des joueuses de R1 et de D1, ce qui peut transformer la physionomie de l’équipe. C’est pour ce type de match que nous sommes en R1, et jouer contre ce type d’équipe ne nous fait que progresser. On retient donc la victoire, mais on est conscients que nous devons encore beaucoup travailler, surtout sur deux aspects: la constance et la communication. Nous devons aussi augmenter notre niveau de présence défensive sur le terrain."

Le coach local qui tenait aussi à mettre en avant la performance d’une Laura Barme au four et au moulin. Une équipe qui semble ne pas encore avoir atteint son potentiel maximal donc, et qui n’a pas encore évolué au complet. Mais une équipe qui débute avec trois victoires de suite en prenant la tête du championnat en compagnie de Namur! De quoi inquiéter sérieusement ses adversaires futurs…