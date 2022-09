Le bois voisin du complexe sportif permet en effet pas mal de possibilités et les enfants ont pu s’en donner à cœur joie, que ce soit physiquement ou techniquement avec des enchaînements ludiques qui ont ravi les puristes.

Pour sa première saison en compétition, le Perwézien Aurélian Jacob a vécu une journée mitigée. "Mes départs ne sont pas encore au top, et du coup je me retrouve à l’arrière et dois réaliser une course de remontée. Je suis plus de type routier, donc techniquement, j’ai encore un peu de travail à faire même si au fil des courses, je progresse. Ça me change donc de ce qui se passe sur la route où je joue la gagne."

La différence entre les deux disciplines est effectivement notable, car en VTT, l’effort est constant, sans relâche, sous peine de voir les adversaires s’échapper. Mais qu’importe, Aurélian est là pour apprendre, comme le souligne son papa: "Il fait du VTT pour emmagasiner du coffre et de l’agilité sur le vélo. Je trouve qu’il a pas mal progressé sur quelques mois, et physiquement, cela suit son cours. Personnellement, je ne le pousse pas à ce qu’il en fasse de trop. Il est jeune et cela doit être de l’amusement avant tout. Mais j’avoue être impressionné par le niveau des plus forts qui jouent les premières places. Avec le VTT, Aurélian travaille aussi son mental et c’est important."

Du côté de Pauline Vaes, habituée des podiums et membres de MTB Team Spirit, c’était une journée sans.

"J’ai eu un point de côté dès le départ et cela n’est jamais parti. Ça sera mieux la semaine prochaine à Orp."