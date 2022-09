NIVELLES: Cockmartin 11, Van Rysseghem 0, Renard 6, Bataille 12, Navez 8, Di Francesco 13, Martinez 0, Ndozi-Miala 8, Mulumba 7, Renversez 10, Bizet 7.

Pour son premier match de la saison, à domicile, Nivelles ne pouvait pas se louper. Las à quelques heures du coup d’envoi, Clément Goffin devait déclarer forfait suite au décès de sa maman. Phivos Livaditis se retrouvait ainsi privé de son homme de ménage dans la raquette. Très affectés par la triste nouvelle, les Nivellois ont fait preuve d’une belle solidarité vis-à-vis de leur équipier. Ils ont directement fait connaître leur vue à leur adversaire en prenant directement les rênes du match en main.

Ninane a tenu la distance en restant à 4 points des Nivellois pendant une grosse partie de la première période, avant de filer à +11 à la pause. "Après une bonne première période, mes joueurs ont très bien géré la suite de la rencontre, commente le coach nivellois. Ils ont fait ce qu’il fallait et ont suivi notre plan de match. Nous avons donc su conserver notre avance dans le troisième quart et même su ajouter quelques points en plus. Je dois aussi tirer mon chapeau à Gabin Ndozi Miala notre joueur de R2. Il a énormément travaillé à l’intérieur, ce qui nous a permis de porter notre avance à +17."

Au terme du troisième quart, Nivelles peut se libérer. Le match est plié. Ninane ne reviendra plus. "Au final, voilà une première victoire satisfaisante, se félicite le coach de Nivelles. Nous avons connu de très belles séquences, avec quelques belles relations dans notre jeu, et un collectif très intéressant. Un collectif surtout très impliqué en défense, complète le coach de Nivelles . Limiter Ninane à 66 points, je ne peux qu’être très satisfait surtout que je n’avais pas notre rock à l’intérieur qui est Clément Goffin. Même si c’est bien peu de chose par rapport au malheur qui le touche, toute l’équipe lui dédie cette victoire."

Nivelles a donc balayé les dernières incertitudes qui planaient encore lors de cette première sortie en championnat, avec à la clé, ses trois premiers points. La suite? C’est pour dans quinze jours. "Nous devons attendre deux semaines avant notre prochain match. Je vais mettre mes joueurs au repos car notre une période de préparation a été très intense et ils ont besoin de souffler. Et puis, on repartira au combat contre Louvain, dans deux semaines."