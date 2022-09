Au menu, un agréable parcours appelé "green run"par les organisateurs, pour qualifier ce jogging nature faisant la part belle aux bois et chemins campagnards voisins. Un terrain rendu glissant par la météo, et pas dénué de difficultés, histoire de donner un peu de fil à retordre aux organismes.

Chez les messieurs, en présence du Chaumontois Romain Paul (JTP Blancs Gilets), la victoire ne s’est jamais discutée, tant le leader ultra-dominateur du Challenge est au-dessus du lot cette année.

Chez les dames, la citoyenne de Genval Florence Pirson a remporté un bien joli succès. "L’épreuve était assez sympa. Je suis contente de ma course et de ma victoire. Elodie Dancette qui était en tête, a couru pas mal de courses cette saison et a baissé de rythme sur la fin, j’en ai donc un peu profité. J’ai apprécié le parcours, avec des passages boisés agréables même si, parfois, les sentiers rendaient les dépassements compliqués. Il y avait aussi de belles portions roulantes avec un peu de boue vu la pluie, et sur le final, la montée dans la prairie et la remontée vers l’arrivée n’étaient pas évidentes."

Un marathon comme gros défi

Ce succès vient renforcer un peu plus encore la bonne saison de la coureuse du RIWA. "J’ai pu monter sur pas mal de podiums, que ce soit ici au Challenge du BW, ou au Blancs Gilets Running Tour ainsi qu’au Challenge Delhalle où je compte encore bien prester sur les deux dernières manches pour obtenir un bon classement final. Ces derniers temps, j’ai connu quelques soucis de genou, avec une articulation qui est douloureuse. J’ai eu déjà deux injections et une troisième est prévue. Mais, par chance, cela a tenu. En fait, quand le genou est chaud, ça va. Par contre, pour le retour au calme, la douleur réapparaît. Je vais veiller à soigner cela pour repartir l’an prochain sur une belle saison."

Elle a des défis en vue. "Au club, on me pousse depuis un certain temps à faire un marathon. Ils aimeraient que je les accompagne à Paris en avril, mais cela risque d’être un peu juste en délai de préparation. Mais c’est clair que cela me trotte dans la tête, j’aimerais ne pas terminer ma “carrière” de joggeuse sans avoir tenté la distance mythique."