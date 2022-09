Buts: Van Den Brande (1-0, 19'), Nkada (1-1, 31'), Goetynck (1-2, 33'), Van Den Brande (2-2, 40'), Bollen (3-2 et 4-2, 51' et 70').

Les Chastroises ont donné du fil à retordre à leur adversaire en inversant la tendance grâce à leurs deux premiers buts de la saison pour mener 1-2.

La réaction d’OHL est venue avant la pause avec l’égalisation, puis les Louvanistes ont pris le dessus au marquoir en seconde période. "On est passé d’une bonne mi-temps contre Genk à septante bonnes minutes ici en étant bien organisé, positive le coach chastrois, Michaël Verstraelen. Et on a encore quelques occasions en fin de match sur des coup-francs. C’est de nouveau une défaite mais on ne perd que 4-2 face à une équipe renforcée par deux ou trois joueuses non titulaires en Superleague mais qui joue bien au football au même titre que Genk et Gand. Je suis content de la réaction des filles, de la manière et de l’envie affichée."

Prochain match dans deux semaines contre Liège.