Braine signe un joli 3 sur 3

Quarts temps: 23-12, 23-18, 12-21, 25-13.

CASTORS BRAINE: Dombret 14, Bonacorsi 2, Kaminski 3, Fontaine 8, Vancabeke 0, Tchatchou 13, Farrocelli 3, Szylkrot 24, Bellemans 2, Fransolet 0, Dupont 2, Schwartz 12.

Les Castors avaient l’ambition de conserver, à domicile, leur brevet d’invincibilité face à un concurrent direct. "Liège était aussi invaincu dans ce championnat et nous avions à cœur de le rester nous aussi, confirme directement Gianni Maren le coach brainois. Nous sommes très bien rentrés dans le match et nous avons directement creusé un premier écart."

Après un probant 23-12, les Brainois n’ont plus du tout la même réussite dans le second quart. Ils rentrent aux vestiaires avec un piètre 15 sur 40 à 2 points "Sans cela, le score aurait pu être bien plus lourd à la mi-temps (46-30), regrette le coach brainois. Las, ce passage à vide offensif a continué à la reprise. Nous ratons des paniers immanquables et Liège nous sanctionne au marquoir pour revenir à 7 petits points."

Les Brainois laissent passer l’orage et durcissent le jeu défensif. Et c’est en s’appuyant sur leur bonne défense que les Brainois peuvent enfin dérouler leur basket pour signer leur troisième succès d’affilée.

Les Castors de Gianni Maren s’accrochent donc à la tête du classement avec Mons-Hainaut et Profondeville, avec en plus le titre de meilleure attaque de ce championnat.