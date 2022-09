Buts: Ysebaert (1-0, 8'), R. Vanden Berghe (2-0, 24'), Pinto (2-1 et 2-2, 46' et 58'), Ysebaert (3-2, 60'), Charrite (4-2, 85').

Les Clabecquois se sont fait quelques frayeurs. "On mène 2-0 sur deux belles accélérations puis on s’est un peu endormi, notre gardien repousse un penalty avant la mi-temps, mais ils sont quand même revenus à 2-2 sur deux goals évitables, relate Samuel Bruno (T2). Là, on a montré du caractère pour passer au-dessus et faire la différence en restant bien en bloc jusqu’à la fin."

Ophain B 3 Ittre 2

Buts: Verhelle (1-0, 7'), Bourgeois (2-0, 34'), Eremia (2-1, 38'), Verhelle (3-1, 58'), Diallo (3-2, 82').

Ophain a souffert jusqu'au bout suite à l'exclusion de Grégory Notaert à cinq minutes du terme. "On avait changé de dispositif avec un vrai numéro dix très actif et on a vraiment bien joué, apprécie Michaël Ervier (T1). Après la rouge, on a eu cinq dernières minutes très compliquées où l'on s'est fait peur plusieurs fois avant la délivrance."

Ittre s'est rapproché à deux reprises au marquoir mais ce fut insuffisant. "On a été très mauvais en première mi-temps face à une équipe renforcée par sa P2 et qui avait envie de nous battre, note Gaëtan Sempoux (T1). On s'est réveillé dans la dernière demi-heure où l'on y a cru avec une latte et un goal annulé, mais la défaite est logique et doit produire une remise en question."

Villers B1 Waterloo Lion’s4

Buts: Booka sur pen. (0-1, 15'), Ohindo (0-2, 60'), Delplace (1-2, 63'), Ellatifi (1-3, 66'), Calloens (1-4, 85').

Face à des Villersois réduits à dix (2e jaune pour Borremans) à cinq minutes de la mi-temps, les visiteurs ont fait la différence dans la dernière demi-heure. "On a proposé plus dans le jeu face à un adversaire dangereux sur phase arrêtée, souligne Alain Nzanza (T1). Le coup classique, à la reprise, c’est qu’on a cru que ça allait se faire tout seul à onze et on a mis du temps à débloquer notre succès."

Malgré la défaite locale, "il y a eu une bonne réaction par rapport à la semaine précédente, positive Frédéric Vandekerkhoven (T1). On est passé à trois derrière à la reprise pour mettre la pression et on avait le dessus 1-2, mais le troisième but nous a cassé et c’est compliqué quand on doit jouer cinquante minutes à dix."

Nivelles B 1 Waterloo B 1

Buts: Soumah (0-1, 5'), Vennekamp (1-1, 63').

Les Waterlootois ont été accrochés pour la première fois. "On a joué face à une équipe affichant une grosse envie de bien faire et nous n'avons pas été bons dans la construction du jeu, résume Patrick Tilman (T1). Il y a donc un goût de trop peu même si on savait que ça arriverait un jour. Mais, notre adversaire y a mis plus de dash en deuxième mi-temps tandis que nous avons raté le 0-2 avant leur égalisation."

Il s'agit d'un bon point, mérité, pour les Nivellois. "On a eu très peur dans les premières minutes avec le 0-1 suivi d'une occasion pour eux de faire 0-2, indique Cédric Musette (T1). Puis, il y a eu le réveil et on était bien dans le pressing et au niveau de l'intensité. C'était un match d'hommes et c'est une fierté d'avoir répondu présent."

Braine-Waterloo1 Genappe B2

Buts: Laci (1-0, 3'), Verachtert (1-1 et 1-2, 36' et 60').

Genappe tient son premier succès. "Ce ne fut pas un match très agréable car assez fermé avec peu d’occasions et un jeu concentré en milieu de terrain, résume Gary Illegems (T1). Il a fallu courir derrière le score après une petite savonnette de notre gardien, lequel a ensuite sorti quelques bonnes balles en deuxième mi-temps. Mais il nous fallait la victoire et elle est acquise, ça fait du bien et on espère surfer là-dessus pour la suite."

En face, "c’était un peu pareil que les semaines précédentes à savoir qu’on a livré un match correct mais les erreurs individuelles nous coutent encore la victoire, constate Fabrice Deman (T1). Notre gardien loupe un peu sa sortie sur le 1-2 puis on a encore des occasions pour égaliser mais on ne les met pas."

Provinciale 3C

Bierges 3Saint-Josse B 2

Buts: Van Der Haegen (1-0 et 2-0, 2' et 14'), Lambrecht (3-0, 28'), (3-1 et 3-2, 38' et 88')

En match avancé de cette cinquième journée de championnat, les Brabançons wallons ont enregistré leur première victoire de la saison. Un soulagement pour le club biergeois et son coach Sébastien Goossens. "J’avais demandé un gros pressing dès le coup d’envoi et cela a fonctionné car c’est 3-0 avant la demi-heure. Je pense que les flaques d’eau sur le terrain ont dû perturber Saint-Josse et ont en a bien profité. La seconde période fut plus compliquée mais on a fait le gros dos et cette victoire fait vraiment du bien", jubilait le T1 biergeois.

Racing White Woluwe 6Walhain B 1

Le but walhnois par Bergiers D.

En déplacement chez un des favoris de la série, les Walhinois étaient déjà menés 2-0 après dix minutes et se sont retrouvés en infériorité numérique dès la 25e suite à l’exclusion de Colot. Même s’ils se sont bien battus, la mission était impossible pour les hommes d’Andy Collée. "Woluwe est une très belle équipe mais nous les avons bien aidés grâce à quelques erreurs de notre part. A dix, c’était trop compliqué et nous étions complètement démobilisés en seconde période. C’est un match à oublier au plus vite", expliquait le T1 walhinois.

Polonia Limelette 6Ottignies 2

Les buts ottintois par Bouka (2).

Rencontre très compliquée pour les Ottintois chez une équipe de Polonia très physique et très réaliste. Le marquoir indiquait déjà 5-0 à la pause et malgré une seconde période plus équilibrée, bien meilleure et avec deux réalisations de Bouka, les Jaune et Bleu enregistrent leur cinquième défaite consécutive. "Un match à deux visages avec une première mi-temps où les gars avaient peur de mal faire et se sont fait bouffés dans les duels et une deuxième avec enfin la bonne agressivité, de la vitesse et des buts. Nous avons perdu mais je vais retenir les quarante-cinq dernières minutes qui étaient très bonnes", racontait le T1 Stéphane Wille.

Boitsfort B 11Incourt B 2

Les buts incourtois par Dury et Deschuyteneer sur penalty.

Lourde défaite dans les chiffres pour les Incourtois qui ne décollent toujours pas dans ce championnat. A noter que les joueurs auraient décidé de continuer leur saison en P3 mais une nouvelle réunion avec la direction du club est prévue ce soir afin d’en savoir plus.

Huppaye B 0Rixensart B 6

Buts: Van Espen (0-1, 10'), Gorjanc (0-2, 15'), Van Rillaer (0-3 et 0-4, 50' et 55'), Sepulchre (0-5, 75'), Mutombo (0-6, 90')

Victoire nette et sans bavure pour les jeunes Rixensartois qui menaient 0-2 à la pause grâce à des réalisations de Van Espen et de Gorjanc. La seconde période débute parfaitement avec ce doublé de Van Rillaer avant que Sepulchre et Mutombo ne scellent l’addition à 0-6. "J’avais demandé à mes gars de bien démarrer la rencontre et les consignes ont été appliquées car on mène 0-2 au quart d’heure. Il y a eu un peu de relâchement par la suite et un gros gâchis offensif mais le début de la seconde période a permis de prendre quatre buts d’avance", raconte le T1 rixensartois Lorenzo Richiusa.

La Hulpe B 3Stéphanois B 2

Buts: Aouizagh (1-0, 5'), Carneiro Lopes (2-0, 7'), Baton (2-1, 20'), Aouizagh (3-1, 25'), Fontaine (3-2, 40')

Tout s’est joué en première période dans cette rencontre à haute intensité où les La Hulpois ont su exploiter à merveille les espaces dans le dos de la défense stéphanoise pour rapidement mener 2-0. Un sursaut d’orgueil permet aux visiteurs de revenir à 2-1 mais Aouizagh redonne deux buts d’avance à son équipe avant que Fontaine ne réduise l’écart. Le score ne bougera plus après la pause malgré l’exclusion du stéphanois Alves Ribeiro. "C’était un très bon match de football et c’est une super victoire", se félicitait le T1 local Arnaud Lambert. "Les gars ont respecté les consignes et avec un peu plus de réussite, le score aurait pu être plus sévère."

Stéphanois B enregistre sa première défaite de la saison. "Les joueurs n’y étaient pas du tout en première période et ils ont donné trop de possibilités à l’adversaire. A dix, on a tout essayé mais sans parvenir à égaliser", expliquait le T1 Christophe Dubois.