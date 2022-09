Arbitre: Jouda Pauclair.

Cartes jaunes: Calloens, Fortemps, Henquet, Van Den Berg.

Cartes rouges:Van Den Berg (2j, 78’), Gonzalez (78’).

Buts:Lentini (1-0, 55’), Fontaine (1-1, 70’), Fortemps (2-1, 77’).

JODOIGNE: Brandt, Degeest, Calloens, Puttemans, Dardenne, Henquet (55’ Fortemps), Closse, Mapumba, Bruno, Lentini (81’ Neuville), Amrani (46’ Ginion).

CHASTRE:Faidherbe, Franssen, Vandeplas, Kano, Groux (37’ Gonzalez), Stampa (64’ Brumagne), Fontaine, Willaert, Simon (64’ Engels), Van Den Berg, Niangbo.

Le SC Jodoigne n’a pas disputé un bon match mais Jodoigne l’a emporté 2-1, reste invaincu et se retrouve seul en tête du classement. Plutôt pas mal pour un promu ! "Cela fait deux à trois semaine qu’on n’y est pas d’un point de vue football, c’est très poussif, mais le ballon tourne pour nous, admet Martin Dehut. Ce sont actuellement des individualités qui nous permettent d’émerger et de prendre des points."

Et des individualités, il y en a chez les Canaris. Quand on peut se permettre d’avoir un banc avec des Trolin, Fortemps, Ginion et Neuville, cela veut dire quelque chose.

Mais la première individualité à s’être distinguée samedi soir, c’est Mike Brandt. Sans son gardien, Jodoigne se serait retrouvé mené au score à la mi-temps car Chastre était alors la meilleure équipe sur le terrain mais Niangbo et Van Den Berg se sont heurtés à un Brandt des grands soirs. "Il nous tient dans la rencontre, confirme Angelo Lentini. Chastre n’a pas su marquer sur ses temps forts et un score de 0-1 au repos n’aurait pas été volé. De notre côté, on a toujours cette bonne efficacité et on est concrets sur phase arrêtée."

Lentini est bien placé pour en parler, lui qui va inscrire son quatrième but de la saison sur penalty peu avant l’heure de jeu (1-0). Jodoigne est alors bien payé mais Chastre réagit via Simon puis surtout Fontaine dont la frappe de l’entrée du rectangle laisse Brandt sans réaction (1-1).

Arrive alors l’instant chaud de la rencontre. Chastre se voit refuser un penalty "alors que la faute de main est la même que celle du penalty que l’arbitre accorde à Jodoigne", peste Hassan Riani qui s’attire les foudres de l’homme en orange qui accorde un coup-franc à Jodoigne. Petite cause, grands effets, avec cette frappe de Fortemps, un petit bijou, qui trouve la lucarne du but de Faidherbe (2-1).

Une minute plus tard, l’arbitre refait parler de lui. Il donne une deuxième jaune à Van Den Berg, une rouge directe à Gonzalez et Chastre peut terminer la rencontre à neuf, s’offrant au passage une dernière possibilité d’égaliser. "L’arbitre fausse la rencontre. Mes joueurs ont disputé le match parfait et je n’ai rien à leur reprocher, ajoute Riani. On mange notre pain noir et on va se relever." Jodoigne, lui, est bien debout, "mais on doit retrouver notre football car le 13/15 cache nos manquements, admet Dehut. Maintenant, les points pris ne sont plus à prendre et en football, il vaut parfois mieux gagner en jouant mal que perdre en jouant bien."