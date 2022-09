Arbitre:M. Delaye.

Cartes jaunes: Kitoko, Garlito, Migliore, Van Gestel.

Carte rouge:Niankou (2j. 33')

But: El Omari (1-0, 5').

RUTB:De Bie, Delhaye, Patris, Garlito, Butera, Leite (Van Gestel 65'), Tepe (Migliore 61'), Van Onsem (Giusto 88'), Djouguela, Taroli, El Omari.

STOCKAY : Alfieri, Libert (Kotchlarov 46'), Rayane, Niankou, Kitoko, Boumediane, Pannier (Boulenger 71'), Diallo (Gueye 71'), Bouhlal (Maglio 86'), Ronvaux, Sternon.

Avec un bilan de 0/9 en championnat, la victoire était obligatoire pour les hommes de Mohamed Bouhmidi. C’est désormais chose faite. Mais la partie n’a pas été de tout plaisir pour autant pour la RUTB. Pourtant, les Blanc et Or ont bien commencé la rencontre. Bien en place, c’est tout naturellement qu’Ismaël El Omari ouvre le score sur une belle reprise après seulement cinq minutes de jeu.

Déjà rassurés par ce premier but, les Tubiziens auront l’occasion de l’être encore plus une vingtaine de minutes plus tard. Pas de but, mais un deuxième carton jaune du côté de Stockay, synonyme d’exclusion pour le milieu défensif Paul Niankou.

Malgré son infériorité numérique, l’équipe visiteuse tient le coup et arrive même régulièrement à développer des actions dans l’autre moitié de terrain. Mais c’est sans compter le sang frais venu du banc brabançon. La montée au jeu de Migliore et de Van Gestel fait du bien. La RUTB pousse mais n’arrivera plus à retrouver le chemin du but.

Pas de déception pour autant pour l’entraîneur Mohamed Bouhmidi, qui savoure les premiers points de la saison. "Un match comme aujourd’hui, la manière ne comptait pas, il fallait les trois points. Dans six semaines, on pensera plus comment ça s’est passé. Ils ont fait le travail. On voit que ça manque un peu d’expérience, un peu de stress. Mais le plus important, c’est la victoire. C’est ce que je vais retenir."

Du côté de Stockay, un certain sentiment d’amertume est présent du côté de son T1 Manuel Valoir. Mais il reste malgré tout fier de la prestation de son équipe réduite à dix joueurs en cours de rencontre. "Je suis déçu bien sûr. Mais je pense que notre jeu était pas mal. On n’a pas eu de grosses occasions mais on a eu des situations dans les seize derniers mètres. On n’a pas su trouver le bon dernier ballon pour obtenir le partage. Pour le reste, je suis très content de la réaction de mon groupe, surtout après l’exclusion."