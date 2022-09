Arbitre: M. Touzghar

Cartes jaunes: Papassarantis, Samutondo, Teirlinckx, Kimbaloula, Aragon, Wallaert.

Carte rouge: 38' Kumba

Buts: Kimbaloula (1-0, 64'), Cuche (1-1, 93')

BRAINE: Mwaso, Campitelli, Samutondo, Laurent, Aragon, Wallaert, Teirlinckx, Ladrière (68' Duga), Kumba, Coulibaly (46' Kimbaloula), Buscema (74' Lo Guidice).

MANAGE: Vanhecke, Thibaut, Cuche, Ozturk (78' Dauby), Debauque (78' Mathieu), Depril (52' Di Vrusa), Scohy, Papassarantis, Diotallevi, Descotte, Sebaihi (78' Paquot).

On joue la 93' et Braine s’apprête à réaliser un petit exploit en menant 1-0 alors qu’il évolue à dix depuis la 38'. Mais un dernier coup-franc léger botté par Papassarantis permet à Cuche d’offrir un point inespéré à Manage. "Il y a un cafouillage, on pense qu’un Brainois touche le ballon de la main, ça revient chez moi et je tire sans me poser de question, explique le buteur visiteur. Pourtant, on n’a vraiment pas été bon et on ne réussissait pas à trouver la solution même lorsqu’ils étaient en infériorité numérique. Mais, on a eu une bonne réaction et on s’est battu jusqu’à la fin pour arracher ce point et ainsi rester dans une bonne période."

Du côté des Jaune et Bleu, on s’estime lésé par l’arbitrage. "C’est un peu le cas chaque semaine pour l’instant, ce qui m’attriste pour le club et les joueurs, souffle le T1, Olivier Suray. La rouge me semble un peu limite et que dire de ce dernier coup-franc avec un duel normal qui est sanctionné. S’il y a eu quelques échauffourées à la fin, ce n’est pas pour rien."

Une première mi-temps assez fermée s’est clôturée par l’exclusion directe de Kumba pour un tacle trop appuyé sur Thibaut dans une zone sans danger pour Braine. Dans la foulée, Manage loupa le 0-1 sur une tête d’Ozturk qui frôla le poteau. Révoltés, les locaux étaient plus présents à la reprise grâce à la bonne montée de Kimbalula qui ouvrait le score suite à une tête de Ladrière repoussé par Vanhecke. "J’ai dit au groupe que ce n’est pas parce qu’on est à dix qu’on ne gagne pas et j’ai vu des guerriers en deuxième mi-temps, apprécie Suray. On a été au-dessus de l’adversaire avec plus d’occasions et si on ne peut pas être satisfait sur le plan comptable, on peut l’être dans le contenu."

Les bulletins de Braine

Mwaso (6), Campitelli (6,5), Samutondo (6), Laurent (6), Aragon (6), Wallaert (6,5), Teirlinckx (6,5), Ladrière (6), Kumba (5), Coulibaly (5,5), Buscema (6), Kimbaloula (7).