En plein "fan day", les Jodoignois ont pu compter sur leurs supporters pour mettre le feu au bord du terrain. Un engouement rapidement récompensé, après quinze minutes de jeu, avec une belle frappe de Gilles qui termine sa course dans la cage du gardien onhaytois.

En forme, les Canaris vont toutefois déchanter peu de temps après la demi-heure de jeu. En retard sur le ballon, l’attaquant de pointe Nzimbu accroche la cheville du défenseur d’Onhaye. Ni une ni deux, l’arbitre sort le carton rouge. Mais pas de quoi perturber Jodoigne.

À la reprise, le jeu s’équilibre. Mais c’est finalement Jérémy Mbolo qui rassure l’équipe, avec un superbe tir envoyé dans la lucarne, habilement assisté par son coéquipier Akhal. De quoi enjoué son entraîneur Jérôme Terwagne. "Jérémie a fait un gros match. Hormis son but, il a été omniprésent dans la défense et ça a fait du bien."

Du côté d’Onhaye, le cauchemar continue puisque quelques minutes après le but, c’est au tour de Guiot de rejoindre le vestiaire après un deuxième carton jaune. Mais les visiteurs poussent, se créent des occasions et finissent par en convertir une dix minutes avant la fin de la rencontre. Malgré leurs poussées offensives, ce sera leur seul but du match, au grand dam du T1 Lionel Brouwaeys. "Je suis déçu par rapport à la prestation qu’on fait. Je pense qu’au niveau des statistiques, Jodoigne a tiré trois fois au but et a mis deux goals. Pour le reste, je pense qu’on fait jeu égal. Cette fois-ci, c’est le réalisme qui a payé."

«On n’a pas volé notre victoire»

De l’autre côté, Jérôme Terwagne ne cache pas sa joie face à cette victoire importante. "J’avais dit à mes adjoints que je sentais un match à rebondissements. Je vois que j’avais bien senti. Maintenant je pense que la victoire n’est pas du tout volée. On a même marqué à dix, où finalement on n’a même pas trop vu la différence. On n’a pas volé notre victoire. Je tire mon chapeau à tous les joueurs parce qu’ils y ont été jusqu’au bout."