Une réaction est donc attendue comme il le souligne: "Pour le match de ce week-end à domicile, j’attends une réaction de la part de mes joueurs, à la suite de la mauvaise prestation de la semaine passée. Très clairement, nous n’avons pas montré notre bon visage, et nous avons une réelle envie de nous racheter et de montrer que nous valons mieux que ce que nous avons produit sur le terrain de Kain. On sait que l’équipe de Neufchâteau mettra, comme à son habitude, beaucoup d’intensité dans le match, en proposant un jeu assez ouvert, assez similaire à celui proposé par Kain d’ailleurs. À nous d’être concentrés par rapport à ça. Nous devrons composer avec l’absence de Jonathan Kabangu qui connaît un souci au genou, en espérant que ça ne soit pas de trop longue durée. La bonne nouvelle vient du retour de Matter suite à ses trois semaines d’absence."

À égalité avec Neufchâteau au classement, la rencontre de ce samedi permettra à l’une des deux équipes de continuer avec un bilan positif.