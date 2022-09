Pour le coach aclot, Thodoris Alexandridis, il est important de tirer des leçons des erreurs commises lors des derniers matchs disputés par ses ouailles. "Suite au dernier match disputé à Liège contre le RSW Liège Basket, où nous avons été victimes d’un black-out dans les dernières minutes de la rencontre, nous nous retrouvons dans l’obligation d’aller chercher la victoire ce week-end. Il s’agit d’un match ‘’Must Win’’. Malheureusement, nos soucis d’effectif continuent, avec deux absences importantes cette semaine: Tursugian et Hennuy. À nous de parer à ces absences en faisant tourner le ballon un peu plus, et de développer un jeu collectif. Étant donné les circonstances, ce ne sera donc pas un match facile, surtout avec la pression de la victoire sur nos épaules, pour remonter dans le classement. Nous savons que l’Union ne sera pas un oiseau pour le chat, et qu’ils se battent sur tous les ballons, il sera donc important d’être concentrés sur nos tâches défensives pour avoir de l’impulsion en attaque."

Une rencontre à 6 points à suivre ce dimanche à 17h au Parc de la Dodaine à Nivelles.