Les filles de Chastre espèrent ramener quelque chose d'OHL

OHL sera un gros morceau avant une série de matches plus abordables lors desquels la course au maintien débutera véritablement. "On est positifs car les filles travaillent bien et on commence à avoir du monde qui revient, ce qui nous offrira plus de possibilités sur le banc. Dans deux semaines, on va rencontrer des équipes qui jouent aussi pour se sauver et ce sera peut-être plus facile sur le papier mais ce sera aussi plus engagé et donc plus dur. Après, chaque match est à jouer et on part toujours dans l’optique de prendre les trois points. Et si on peut ramener au minimum un point d’OHL, ce serait déjà pas mal pour le groupe."

D’autant que les Louvanistes viennent de concéder leur première défaite de la saison (5-1) le week-end dernier. "Apparemment, elles ont été assez mauvaises contre le Standard. Leur Superleague ne jouant pas, elles pourraient se renforcer mais ne pourront pas non plus faire descendre toute l’équipe. C’est pourquoi, on doit tout faire pour prendre quelque chose. "

Plonska a repris l’entraînement et Houtart va réintégrer l’effectif. Incertaine, Adens devrait tout de même être de la partie.