Le triathlon d’Opprebais est de retour ce dimanche

Le site de la carrière est apprécié par les participants. "Nous pouvons compter sur pas mal de licenciés, mais aussi de nombreux athlètes qui viennent s’essayer. D’autres participent car l’épreuve est proche de chez eux. Ça fait le charme de notre organisation. Et puis, nager dans la carrière, cela plaît ! Nous avons par contre été amenés à changer le tracé vélo car l’ancien parcours n’était plus trop praticable au niveau de l’état des routes. Nous privilégions la sécurité même si le nouveau tracé, entièrement fermé à la circulation, est assez plaisant et sportivement intéressant."

Une centaine de bénévoles seront mobilisés. "Nous imposons à nos membres d’aider et de venir avec deux personnes en plus pour assurer les tâches. Malgré que nous soyons 75 membres, et que nous devrions en principe avoir près de 200 bras, nous avons eu 95 réponses pour assurer l’aide mais cela devrait aller d’autant que nous aurons besoin de moins de signaleurs avec le nouveau tracé vélo. Et puis, le tracé à pieds est également apprécié des triathlètes."

Rendez-vous à 13h pour le départ à la carrière pour ce triathlon distance olympique qui est le championnat de Belgique LF3 et la finale de la supercoupe francophone, l’unique triathlon en Brabant wallon, à ne pas rater !