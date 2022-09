Le padel pour recréer du lien social dans les entreprises

Lancée en 2021, la Padel Business League fait un carton en France. 15 étapes organisées dans toute la France, près de 100 entreprises et 500 matchs de padel. Et bonne nouvelle, ce tournoi interentreprises de padel débarque pour la première fois en Belgique, le mercredi 21 septembre, dans les installations de l’Argayon à Nivelles. "Pour cette deuxième édition de la Padel Business League, nous aurons plus d’étapes, plus d’entreprises et nous serons présents au Luxembourg et en Belgique avec une étape organisée à Nivelles et une à Liège", précise Michael Kuzaj, fondateur du projet.