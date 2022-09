Le cyclisme se saborde-t-il ?

Oui mais voilà, pour avoir de tels talents, on a souvent tendance à oublier qu’il a fallu des organisateurs, ces petits bénévoles qui mettent de leur poche pour leur passion, pour permettre à des jeunes de rouler, de remporter des victoires, ou tout simplement de pratiquer le sport qu’ils aiment.

Et puis, aussi, il y a les coureurs, qui doivent bien commencer un jour, pour devenir les champions de demain.

Ce n’est pas un secret, les affiliations sont en chute libre depuis des années et de moins en moins de courses sont organisées. Mais on ne peut que déplorer que de moins en moins de clubs existent et, c’est logique, de moins en moins de pratiquants. Ce samedi, le Brabant wallon, qui n’est plus que l’ombre de lui-même au niveau du cyclisme, accueillera une manche du Kids challenge, une épreuve sur plusieurs manches pour les jeunes vététistes, ces jeunes filles et ces gamins qui ont des étoiles plein les yeux et s’imaginent un jour avec le maillot jaune sur le Tour de France, ou le maillot irisé de champion du monde.

Sart-Dames-Avelines accueillera donc l’avant dernière manche, avant Orp-le-Grand pour la finale le week-end prochain. L’occasion aussi pour les enfants non-licenciés de ces villages et des alentours de prendre part à la compétition, grâce à une licence d’un jour. Oui, mais à quel coût ? Veuillez vous asseoir avant de lire la suite ! L’inscription est à 7 €. Jusque-là, il s’agit d’un prix normal. Ajoutez à cela 8 € pour les non-licenciés afin de couvrir la licence jour. Un montant conséquent. Même si on peut comprendre que face à un enfant licencié qui doit payer une licence à l’année, cela fait cher pour la mise à l’étrier !

Et ce n’est pas tout car il y a de grandes chances que l’enfant du village ne soit pas informé du système de pré-inscription, et doive assumer en plus les 3 € de supplément pour s’inscrire sur place. Enfin, il reste la plaque de cadre pour le chronométrage qui coûte… 10 €. Alors oui, la plaque peut être retournée et remboursée après l’épreuve. Mais comment ne pas imaginer que l’enfant ne veuille pas conserver celle-ci, trace de sa première course?

Cette plaque, il va la chérir, la mettre en évidence chez lui, rouler des bornes en la mettant bien en évidence sur son vélo, car il sera fier d’avoir tenté l’aventure.

Cela nous fait donc 28 € pour effectuer sa première compétition, ce qui représentera pour beaucoup un frein pour tenter l’aventure. L’organisateur est perdant… Une réelle occasion manquée d’une fédération en perte de vitesse. À quand des subsides pour une réelle relance de la petite reine ?

Ce week-end

Les kids ont rendez-vous à Sart-Dames-Avelines

Ce samedi, les jeunes vététistes vont se retrouver en Brabant wallon pour la première fois de la saison avec la 11emanche du BH Kid’s Challenge au départ du complexe sportif de Sart Dames Avelines à l’initiative du club local VerTT. Une journée de VTT en compétition réservée aux jeunes de -15 ans sur un parcours bien dessiné autour du complexe où toutes les commodités sont prévues pour les participants.

Quant au parcours, varié, il propose une belle partie dans le bois avec de la technique de pilotage, des relances, des petites bosses et des portions pour que les