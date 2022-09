Le BC Genappe-Lothier face au grand favori de la série

Aux antipodes du classement, le BC Genappe Lothier accueille la formation de Mons-Hainaut, équipe à égalité avec les Brabançons, toujours invaincue, et qui fait office de favori aux yeux du coach local, Olivier Mulaba : « Mons fait clairement partie des favoris de notre série selon moi… C’est une équipe bien balancée, bien coachée, avec des jeunes présentant déjà beaucoup d’expérience. En comptant l’ajout de Ouattara et de Thielemans, ça nous donne une très très grosse équipe… Le match se déroulant dans nos installations, on compte bien le jouer à fond, en essayant de contrôler le tempo du match sans rentrer dans le leur. La victoire passera par une grosse présence en défense, et nous nous devons d’avoir un gros impact de ce côté du terrain pour contenir les assauts de cette équipe qui est à vocation offensive. On ne peut pas se permettre de les regarder développer leur basket, au risque de les voir arroser de loin. Nous allons devoir encore composer sans Ignace Ngabo et Boussalaa est incertain. Nous ne sommes donc pas dans les conditions idéales, mais nous avons l’habitude depuis le début de saison. »