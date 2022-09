La formation carolote, qui, comme les Panthers de Liège affrontée en ouverture de championnat, dispose d’une équipe en première division. Facteur qui peut avoir son importance comme le souligne le coach Mulaba: "Le Spirou n’ayant pas encore repris la compétition en première division, semble présenter des filles du noyau de la D1 aux matchs de R1, ce qui rend la tâche de préparation et scouting de l’adversaire plus compliquée, ne sachant pas exactement qui figurera sur la feuille de match ce dimanche… Dans tous les cas, nous nous attendons à affronter un adversaire de haut niveau. De notre côté, nous essaierons de continuer sur notre lancée, et de nous améliorer au fur et à mesure des rencontres. Au niveau de l’effectif, nous perdons une joueuse partie faire son Erasmus et vivre cette belle expérience à l’étranger. Nous récupérons cependant Audrey Hassendonck qui n’est pas encore au top de sa forme, et Sarah Dochez elle, est toujours incertaine (elle a loupé les deux premiers matchs de championnat, NDLR), mais je ne pense pas qu’elle jouera ce week-end. On s’attend à une rencontre difficile, mais nous jouons dans nos installations, donc nous nous devons de faire une belle prestation, tout en continuant à améliorer notre constance au fur et à mesure des matchs."

En cas de victoire, les Brabançonnes se rapprocheront déjà du maintien, objectif à court terme fixé par le coach.

Rendez-vous ce dimanche à 11h au centre sportif des Coquerées pour cette rencontre de haut de classement de ce début de championnat.