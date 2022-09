Des Brainoises boostées par un très bon début de saison

Un succès qui a donné confiance à un groupe jeune dont l’objectif est d’apprendre. "Ça donne un coup de boost. Et j’espère qu’on appliquera la même recette ce samedi, à savoir beaucoup d’enthousiasme, de la vitesse et de l’intensité. Ce ne sera pas évident face à cette équipe qui jouait le haut du tableau la saison dernière dans l’autre série. Ce sera deux oppositions de style. On verra."

Les Castors seront toujours privés de Clara Meunier blessée. Sophie Tilmant ne sera également pas présente.