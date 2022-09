D3: Jodoigne retrouve Onhaye pour un gros test

Et pourtant, Alex ne cache pas avoir douté il y a quelques semaines en début de préparation. "On a tous eu des craintes quand on a appris le départ de Christophe Kinet avec qui on était partis pour du long terme, des joueurs ont été affectés mais cela fait partie du foot. Dans une carrière, on croise beaucoup de nouveaux joueurs et c’est valable aussi pour les entraîneurs. On s’y est fait et on est passé à autre chose. Jérôme Terwagne et Christophe Kinet sont deux personnalités complètement différentes, aux antipodes l’une de l’autre. Ici, Jérôme est plus calme et plus posé, là ou Christophe avait un caractère chaud et fort. Chacun est comme il est mais notre nouvel entraîneur a ses idées bien à lui, sa philosophie de jeu aussi et cela tourne bien pour le moment."

Beaucoup d’observateurs trouvent Jodoigne plus fort que la saison dernière. "Après trois journées de championnat, c’est compliqué à dire et si on perd nos deux prochains matches, on parlera autrement. C’est vrai qu’on propose actuellement du beau foot et de belles phases de jeu mais c’était aussi le cas la saison dernière. Maintenant, il est clair que Jodoigne est en forme."

Dimanche, un bon test s’offre aux Canaris avec la visite d’Onhaye à la Cabouse. "Cette équipe était dans notre série la saison dernière. Là-bas, on avait eu droit à un match plat que nous avions perdu 1-0 alors que chez nous, on avait dominé la rencontre mais ils avaient égalisé à la dernière minute. Cette équipe a du répondant et c’est costaud, surtout défensivement."

Alex ne jouera pas dimanche. "J’ai disputé le premier match à Manage puis je me suis blessé. Je souffre d’une élongation à l’ishio et je travaille avec le kiné. J’ai déjà raté Mons, Saint-Ghislain et maintenant Onhaye et j’espère être de retour la semaine prochaine."