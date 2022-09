D2 & D3 ACFF: Tubize-Braine, Rebecq et le RCS Brainois doivent conjurer le sort

Du côté de Tubize et de Mohamed Bouhmidi, "nous ne sommes pas encore tombés sur une équipe qui nous a dominés. C’est surtout compliqué avec les absences. On a quand même quelques blessures assez graves. Je dois bricoler un peu."

Pour Olivier Suray, TI du RCS Brainois, "c’est frustrant car on n’a pas été dominés ni battus par meilleur que nous mais on ne marque pas pendant nos temps forts et cela fait toute la différence."

Il faudrait maintenant que la roue tourne pour que nos trois clubs retrouvent des couleurs. Et vite car la vérité des chiffres ne fait pas souvent preuve de patience. Tubize et Braine, à domicile face à Stockay et Manage, ainsi que Rebecq à Binche, ont tout intérêt à en prendre bonne note…

RU Tubize-Braine – Stockay, samedi à 20h

Avec un triste 0/9, l’entraîneur tubizien Mohamed Bouhmidi souligne un début de saison un peu chaotique. "Je dois bricoler un peu. On doit donc lancer des joueurs plus jeunes qui font partie du noyau mais qui devraient être lancés dans une dynamique plus positive. Mais là, on n’a pas trop le choix." Pas d’inquiétude pour autant dans le vestiaire des Blanc et Or. Malgré des résultats décevants sur le marquoir, Mohamed Bouhmidi se veut rassurant et positif. Selon lui, c’est le seul moyen de pouvoir changer la donne. "Je suis convaincu que ça va fonctionner, qu’il faut juste quitter cette mauvaise passe et ça peut aller très vite dans le foot."

Ce samedi, la RUTB accueillera Stockay, une équipe dont le début de saison est en dents de scie avec un 4/9 au compteur. Une occasion pour les Brabançons de se montrer dans le championnat. "Il est temps de reprendre du poil de la bête. On joue à domicile et c’est demain que la saison doit réellement commencer."

Une adversaire qui a pourtant donné du fil à retordre aux hommes de Mohamed Bouhmidi la saison dernière, et qui s’est renforcé sur le plan offensif. "Ils ont quand même recruté un attaquant international qui a joué en D1 (Moussa Gueye). L’année passée cela ne nous avait pas réussi parce qu’on avait fait 0/6 contre eux. Donc ça va être un adversaire difficile mais on arrive à un moment où je m’occupe plus de mon équipe que de l’équipe adverse. C’est à nous de provoquer cette chance pour faire tourner les choses."

Naïm Aarab est suspendu alors que Michel, Lkoutbi, Migliore, Javorina et la nouvelle recrue Gilles Denayer sont blessés.

Binche – Rebecq, dimanche à 15h

Un maigre 3/9 pour Rebecq avant un déplacement à Binche qui totalise le maximum de points en tête du classement. Ce sera chaud pour les troupes de Luigi Nasca. "Je sais que si on ne regarde que nos chiffres, le constat n’est pas bon. Mais au niveau du contenu de nos prestations, du jeu proposé, des occasions que l’on se crée et du peu d’occasions que l’on laisse à nos adversaires, cela ne se traduit pas dans la réalité des chiffres. Mais ils sont ce qu’ils sont", concède un Luigi Nasca rassuré par ce que propose son équipe. "C’est à la fin du bal que l’on paie les musiciens. Je ne suis pas inquiet et j’ai confiance en la qualité de mon noyau. Dès ce week-end à Binche, on va remettre l’église au milieu du village."

Mais attention à cette équipe de Binche qui tourne plutôt bien. "Après trois matches, il est beaucoup trop tôt que pour se projeter et juger les forces en présence. De toute façon, je me concentre sur mon équipe et la façon dont la faire évoluer. Mais respect pour ce que fait Binche. Ils sont montants et il y a encore beaucoup d’euphorie dans cette équipe. Ils ont réalisé des transferts bien ciblés à l’image de garçons comme Louagé et Seggour. C’est une bonne équipe, bien organisée, qui attend son adversaire et qui fait mal en contre. On sait à quoi s’attendre." Piret a reçu une double jaune contre Namur et ne sera pas du voyage à Binche, au contraire de Vandermeulen qui a pris une rouge directe et qui n’est pas encore suspendu. Henry est de retour dans la sélection.

Le noyau: Vandermeulen, Kouamé, Depotbecker, Cordaro, Traoré, Henry, Demolie, Debole, Bova, Delsanne, Da Silva, Devel, Contino, Lufimbu, Bailly.

RCS Brainois – Manage, dimanche à 15h

Les Brainois sortent de trois défaites aux scénarios similaires. "C’est frustrant car on n’a pas été dominé ni battu par meilleur que nous mais on ne marque pas pendant nos temps forts, remarque le T1, Olivier Suray. Contre Tournai, on était de nouveau bien en place en première mi-temps avec quelques occasions à notre actif, et on sentait que ça pouvait tourner pour nous en continuant comme ça. Mais on remonte sur le terrain, on a un joueur à terre, on n’arrive pas à sortir le ballon et on prend un goal sur le corner." Le bilan de 0/9 met déjà une grosse pression sur les Jaune et Bleu. "On a eu une discussion assez directe mardi car il est temps de rentrer un peu plus dans le lard et de mettre les joueurs face à leurs responsabilités. Il n’y a pas de raison de stresser car on n’en est qu’au début mais la situation actuelle est loin d’être idéale et tout le monde est conscient qu’il faudra prendre les trois points chez nous. Mais tout cela reste des paroles. On a beau faire des schémas et mettre des tactiques en place mais si on les oublie pendant quarante-cinq secondes, on peut se faire pénaliser. En tant que staff, on est sans aucune ressource à partir de là mais on est tout aussi responsable car on fait partie du groupe."

Lella (retour de suspension) et Kumba qui relaie Willaert (blessé) vont réintégrer l’effectif contre Manage. "Il s’agit de notre bête noire, plutôt chez eux où ils sont habitués à leur petit terrain, mais pas spécialement chez nous. On sait que c’est une équipe complète à tous les niveaux. Eux ont su réagir directement après leur défaite initiale car ils sont soudés tant au niveau du staff que du club, et on doit prendre exemple sur ce genre d’équipe. Si on n’est pas motivé à 200%, on n’y arrivera pas."