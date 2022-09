Chaumont mettra en avant ses qualités

Celui-ci comptera sur de l’agressivité au service, de l’engagement en défense et un jeu rapide. "Nous avons énormément travaillé la défense ces dernières semaines. En réception, on va s’appuyer sur nos deux réceptionneuses les plus expérimentées, à savoir Hanna Henn et Sarah Deprez."

Manon Hubeau est toujours indisponible. Alexianne Belemans ne sera pas présente dimanche. "Elle souffre d’une petite blessure, une entorse à l’index. Si cela avait été à un autre doigt, elle aurait pu jouer. Ici, ce n’est pas possible. Elle ne devrait être absente que ce week-end", précise Niels Kingma.