C’est parti pour Nivelles en TDM2 qui sera encore redoutable à domicile

Les choses sérieuses débutent pour les Aclots. Après un mois d’août en mode préparatoire version Coupe de Belgique, Nivelles retrouve le championnat. Cerise sur le gâteau, il le débute à domicile. Et dans leur antre, on le sait, les Nivellois sont redoutables. "L’objectif sera de garder ce brevet d’invincibilité à domicile, lance d’ailleurs le coach Livaditis. Et j’espère en prime, qu’on pourra aller jouer les trouble-fête. On doit commencer à s’expatrier"