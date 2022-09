Un week-end de propagande de la balle pelote à Tangissart et le jubilé de Järnö Legros

La journée débutera dimanche avec des rencontres de balle pelote assise dès 11h et une initiation des jeunes au nouveau jeu à chasses fixes pour les U10. À 13h, une rencontre se déroulera sans gant avec une balle de tennis pour les U13 et les U16. Une rencontre féminine entre les Tanginettes et le MPS Bousval est programmée à 14h30, avant le derby entre les amis de Bousval et les anciens de Tangissart à 16h15.