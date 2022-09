Sébastien Dufour, nouveau président du Rebond Ottignies: "c'est le club qui m'a permis de me développer"

C’était presque la suite logique pour Sébastien Dufour. Après avoir coaché dans des grandes équipes comme la D1 Dames du Belfius Namur et avoir été assistant-coach de Giovanni Bozzi au Spirou Charleroi, le nouveau président est en soif continue de nouveau défi. De plus, ce dernier a emménagé à Ottignies. Une facilité supplémentaire qui lui permettra de combiner les statuts.

À côté de son nouveau rôle à responsabilité au sein du Rebond, Sébastien Dufour n’en oublie pas pour autant sa première passion. En effet, il continuera de coacher la R1 hommes au Royal Waterloo Basket. Sous cette double casquette, il a dû trouver un certain équilibre. "À Waterloo, il y a une super structure et je ne me concentre que sur le sportif. Je n’ai pas l’impression de perdre mon temps ou d’être en difficulté, que du contraire", confie-t-il. Être coach et président, tout ça dans deux clubs différents, ça peut paraître compliqué voire incompatible. Mais il précise qu’il n’en serait pas capable sans un comité comme celui qui l’entoure. Une équipe à part entière du club viendra l’épauler toute la saison pour assurer le bon fonctionnement du Rebond Ottignies. "Il y a un degré d’implication élevé au sein du comité. Ça facilite le travail de tous. Personne n’a le poids de la contrainte."

Cette saison, les ambitions sont grandes pour celui qui a couvé la R1 Dames pendant de nombreuses années. Il vise le haut du classement pour son équipe première. L’autre objectif sera de développer le Baby Basket et la filière homme du club, qui n’existe que depuis sept ans.

L’horizon est donc grand pour l’Ottintois. À se demander quelle sera la prochaine étape de sa carrière…