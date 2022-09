Rixensart fête ses 60 ans d’existence cette saison

Une co-présidence

Le soixantième anniversaire marque un tournant dans la vie du club. Éric Bamps, président depuis de nombreuses années, cédera le témoin la saison prochaine. "N ous entamons une année de transition. Tanya Laurijssen deviendra la présidente du club. Elle est enceinte. C’est pourquoi je reste cette saison encore. Nous assurons la présidence à deux", signale Éric Bams.

"Cela fait longtemps que je suis impliquée dans le club. Je vais m’absenter sous peu. L’année prochaine, je reprendrai pleinement la fonction", confirme la co-présidente. Elle joue dans l’équipe de Promotion dames. "Je dois aussi arrêter."

Jean-Paul Roisin entraîne la Promotion dames

L’autre modification concerne le secrétariat. Marc zwikel succède à Quentin Goffinet. "Quentin a deux enfants en bas âge. Il lui était difficile de poursuivre. J’ai d’abord repris quelques tâches pour le soulager avant de devenir officiellement secrétaire du club. Tous les documents sont en ligne sur le Drive, tout le monde a accès aux données", indique-t-il.

Le poste de trésorier a aussi changé de main. André Lecouturier cède les finances à Aurore Spruyt.

Le club aligne dix équipes en compétition, quatre en dames, trois en messieurs, deux en loisirs et une chez les jeunes. L’équipe première évolue en Promotion A dames. Sandrine Romainville et Nastasia Caullet sont arrivées de Gembloux. Sophie Dugauquier, libéro, monte dans l’équipe première. "Je pense que nous avons une équipe légèrement supérieure à l’équipe de l’année dernière, qui s’était maintenue sans trop de soucis, indique Marc Zwikel qui sera remplacé comme entraîneur par Jean-Paul Roisin. "Jonathan Lecouturier et Quentin Goffinet restent entraîneurs du club", conclut Éric Bamps.