Nationale 2A: Avec quelques beaux transferts, Limal/Ottignies joue la montée cette saison

Limal/Ottignies repart pour une nouvelle saison en Nationale 2 dames. Le club a renouvelé ses effectifs pour moitié. Pas moins de six nouvelles joueuses défendront les couleurs du club et non des moindres puisque Lola Lo Guasto vient de Haasrode en Nationale 1 et Maurine Renard arrive de la Ligue A de Tchalou. "Il est difficile de se situer actuellement. Il y a pas mal d’équipes dans la série que l’on ne connaît pas", indique Jérôme Spenders, le nouvel entraîneur de l’équipe, qui sera secondé par Philippe Vanescote.