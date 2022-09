Nationale 2: Chaumont fait confiance à sa jeunesse pour la nouvelle saison

Ces arrivées dans le noyau de l’équipe première compensent les départs de Rachel Crucke, Jill Desmadril, Maylis Mailleux et Géraldine Vanden Herrewegen qui quittent le groupe. "No us avions terminé à la sixième place l’année dernière. L’objectif sera de faire mieux cette année", explique Frédéric Schmitt, le secrétaire du club.

L’équipe s’entraîne trois fois par semaine. "Nous ne cherchons pas des joueuses de l’extérieur. Nous faisons monter nos jeunes, des filles qui ont envie de s’entraîner. Elles s’entraînent trois fois par semaine et beaucoup jouent deux rencontres le week-end. Les plus jeunes de l’équipe première doivent encore acquérir le rythme de la Nationale 2. Nous avons une chouette équipe", constate Arnaud Marcelis, directeur technique de la section féminine du club de Chaumont.

L’effectif

Héloïse Winand et Laora Delfosse (passeuses)

Émilie Foret, Justine Belemans, Marjorie Germain (centrales)

Sarah Deprez (libero)

Manon Hubeau, Pia et Hanna Henn, Estelle Neumann, Alexianne Belemans, Noa Reyland, Lucie Lambert (attaquantes).